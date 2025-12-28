Haberler

Tokat'ta spiral makinesinin oluşturduğu kıvılcım yangına neden oldu

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir yemek fabrikasının inşaatında meydana gelen yangında, işçilerin kullandığı makinenin çıkardığı kıvılcımlar plastik malzemeleri tutuşturdu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir yemek fabrikasının inşaatında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, ilçe merkezi Osmangazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat çalışmaları sırasında işçilerin kullandığı spiral makinesinin oluşturduğu kıvılcımlar, asansör boşluğununun zemininde bulunan plastik malzemelerin tutuşmasına yol açtı. Kısa sürede büyüyen alevler yoğun duman oluşturdu. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
