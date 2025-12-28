Tokat'ta spiral makinesinin oluşturduğu kıvılcım yangına neden oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir yemek fabrikasının inşaatında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, ilçe merkezi Osmangazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat çalışmaları sırasında işçilerin kullandığı spiral makinesinin oluşturduğu kıvılcımlar, asansör boşluğununun zemininde bulunan plastik malzemelerin tutuşmasına yol açtı. Kısa sürede büyüyen alevler yoğun duman oluşturdu. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi. - TOKAT