Tokat'ta Yangın: Samanlık ve Garaj Kullanılamaz Hale Geldi
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen yangında bir garaj ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor ancak itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çıkan yangında, garaj ve samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Mahmut Uğur'a ait samanlık ve garajda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, samanlıkta depolanan saman balyalarını sardı. Kıse sürede büyüyen alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun çabanın ardından alevler kontrol altına alınırken, yaklaşık 300 saman balyası tamamen yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
