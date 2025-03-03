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Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai Hammadde ve Aseton Ele Geçirildi

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai Hammadde ve Aseton Ele Geçirildi
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Tokat'ta yakalanan O.K. üzerinde 25 gram bonzai hammadde, evinde ise 1,5 litre aseton bulundu. Uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, O.K. tutuklandı.

Tokat'ta otogarda yakalanan O.K.'nin üzerinde bonzai yapımında kullanılan 25 gram hammadde, evinde ise 1,5 litre aseton ele geçirildi.

Tokat'ta bir istihbarat üzerine kenti uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine polis ekipleri O. K. isimli şahsı yakalamak için harekete geçti. Tokat Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kente otobüs ile gelen şüpheli otogarda yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, işlendikten sonra 10 kiloya ulaşabilecek 25 gram bonzai ele geçirildi. Şahsın Ulaş köyündeki ikametinde yapılan aramalarda ise bonzai üretiminde kullanılan 1,5 litre aseton bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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