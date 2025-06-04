Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, Erbaa ilçesinde bir araçta gizlenmiş 10 kilo 190 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik arama köpeğinin bir araca tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, kamyonun arkasında bulunan otomobile gizlenmiş 46 paket halinde toplam 10 kilo 190 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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