Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama

Tokat'ta jandarma ekiplerinin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve yüzlerce kök kenevir ele geçirilirken 5 şüpheli tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, son bir ay içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekiplerin farklı adreslerde düzenlediği operasyonlarda 535 gram kubar esrar, 250 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 17 adet sentetik ecza ve 486 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 23 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT