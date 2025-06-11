Tokat'ta Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı

Tokat'ta Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil uçuruma yuvarlandı. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gümüşalan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki 60 ACR 117 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Ağaçlara takılarak durabilen araçta bulunan sürücü M.Ö., eşi H.Ö. ve yolcu H.T.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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