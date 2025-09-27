Haberler

Tokat'ta Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 79 yaşındaki Sırrı İkikat, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Kat köyü yayla yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Sırrı İkikat (79) yönetimindeki 60 YA 718 plakalı traktör, ormanlık alanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri İkikat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
