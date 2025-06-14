Tokat'ta Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralı
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Tokat'ta Almus kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedenine dair inceleme başlatıldı.

Tokat'ta Almus kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre kaza saban saatlerinde Almus kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.E.Ü. yönetimindeki 01 JA 670 plakalı Chevrolet marka otomobil, kavşağa gelmeden önce sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, yol kenarına savrularak hurdaya döndü. Kazayı ağır yara almadan atlatan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.E.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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