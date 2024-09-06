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Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.30 sıralarında Tokat-Turhal Karayolu Şenyurt beldesi yakınlarında meydana geldi. Ç.B. idaresindeki 34 PU 6136 plakalı Volkswagen marka otomobil, tali yoldan anayola çıkan Necati Kaya yönetimindeki 60 ZL 107 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonucunda sürücüler yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 75 yaşındaki sürücü Necati Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücü Ç.B'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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