Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Niksar ilçesinde Tofaş otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 35 yaşındaki yolcu ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde traktör römorkuna çarparak hurdaya dönen Tofaş otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat Özalan köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Mert Öztürk (23) idaresindeki 60 ADS 358 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki traktör römorkuna çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken yolcu V.Ö. (35) ise ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

