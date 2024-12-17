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Tokat'ta Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 38 Bin TL Ceza

Tokat'ta Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 38 Bin TL Ceza
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Tokat-Turhal karayolunda tehlikeli şekilde motosiklet kullanan bir sürücüye 38 bin 291 TL ceza kesildi. Plakasız ve kasksız sürücünün motosikleti trafikten men edildi.

Tokat-Turhal karayolunda tehlikeli şekilde motosiklet kullanan sürücüye 38 bin 291 TL ceza kesilirken, motosikleti trafikten men edildi.

Turhal-Tokat karayolunda plakasız bir motosikletin güvenlik ekipmanları olmadan ve tehlikeli şekilde kullanıldığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Tokat Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda sürücünün O.S. olduğunu ve motosikletin tescilsiz Mondial marka olduğunu tespit etti. Sivil trafik ekipleri, O.S.'yi aynı motosikleti kullanırken yakaladı. Sürücüye sürücü belgesiz, tescilsiz ve kasksız araç kullanma, tehlikeli şerit değiştirme ve araçta teknik değişiklik yapma gibi ihlallerden toplam 38 bin 291 TL idari para cezası kesildi. Trafikten men edilen motosikletin sahibi hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi uyarınca "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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