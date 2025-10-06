Tokat'ta Tavuk Yedikten Sonra Fenalaşan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı
Tokat'ta evinde tavuk yedikten sonra fenalaşan 70 yaşındaki Mehmet Eryılmaz, komşularının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Yeşilırmak Mahallesi Bosna Caddesi 6. Sokak'ta bulunan Yüksel İş Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde tavuk yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 70 yaşındaki Mehmet Eryılmaz için komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Eryılmaz, kontrol amacıyla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa