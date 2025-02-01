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Tokat'ta Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Tokat'ta Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı
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Tokat'ın Dodurga köyü girişinde, sürücünün kasise hızlı girmesi sonucu takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Dodurga köyü girişinde meydana geldi. İddiaya göre, M.E. idaresindeki 60 AAZ 286 plakalı otomobil, sürücünün köy girişindeki kasise hızlı girmesi ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ters dönen otomobildeki sürücü ile araçta bulunan H.N. ve E.N. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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