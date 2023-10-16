Tokat'ta Ormanda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyünde kışlık odun temini için ormanda bulunan bir kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat'ta kışlık odun temini için gittiği ormanda silahla vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyünde Osman Ün (51), kışlık odun ihtiyacını karşılamak için ormana gitti. Ün, öğle saatlerinde bir köy sakini tarafından yaralı halde bulundu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırılan Ün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ün'ün silahla vurulduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT