Tokat'ta Orman İhalelerine Rüşvet İddiası: 7 Kişi Gözaltına Alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün yapılan operasyonda, 1 orman işletme müdürü, 3 orman işletme şefi, 2 muhasebe memuru ve 1 orman işçisi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yargılamanın tutuksuz devam edeceği öğrenildi. - TOKAT