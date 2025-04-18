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Tokat'ta Orman İhalelerine Rüşvet İddiası: 7 Kişi Gözaltına Alındı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde orman ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün yapılan operasyonda, 1 orman işletme müdürü, 3 orman işletme şefi, 2 muhasebe memuru ve 1 orman işçisi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yargılamanın tutuksuz devam edeceği öğrenildi. - TOKAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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