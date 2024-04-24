Tokat'ta öğrenci servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi Volkan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Orhan B. yönetimindeki 60 S 0005 plakalı servis minibüsü öğrencileri bırakmak için durdu. Bu sırada yabancı uyruklu Muhammet Anes Amini (3) terlikleri almak için servisin önüne geldi. Şoför çocuğu fark etmeyerek hareket etti. Aracın altında sürüklenen Amini ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Servis şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TOKAT