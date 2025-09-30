Haberler

Tokat'ta Motosiklet Sürücüsüne Kurşun Sıkan Şüpheli Tutuklandı

Tokat'ta Motosiklet Sürücüsüne Kurşun Sıkan Şüpheli Tutuklandı
Tokat'ta motosiklet sürücüsünün kurşunla yaralandığı olayda, gözaltına alınan B.İ. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat'ta motosiklet sürücüsünün kurşunla yaralandığı olayda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kent merkezi Erenler Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana gelen olayda motosikletiyle ilerlerken kurşunla yaralanan M.A., ambulans istasyonuna giderek yardım istemiş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada, B.İ.'nin havaya ateş açtığı şüphesiyle gözaltına aldı. Şüphelinin tabancası, yaralıdan çıkan mermi çekirdeğiyle birlikte kriminal incelemeye gönderildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
