Tokat'ta Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 41 yaşındaki sürücü Mustafa Gümüş hayatını kaybetti. Kaza, Direkli köyü Talazan mevkiinde sürücünün motosiklet üzerinde hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Direkli köyü Talazan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Gümüş'ün (41) kullandığı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala uçtu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mustafa Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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