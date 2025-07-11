Tokat'ta Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Direkli köyü Talazan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Gümüş'ün (41) kullandığı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala uçtu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mustafa Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT