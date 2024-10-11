Tokat'ta Motosiklet Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta motosiklet kazası geçiren üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Niksar ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Niksar Meslek Yüksek Okulu Adalet Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mustafa Yasin Alaycı (22), motosikletiyle KYK yurduna dönerken mıcırda kayarak kaza yaptı. Ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alaycı, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TOKAT