Tokat'ta motokuryeyi öldüren katil zanlısı arkadaşı çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, motokurye Orhan Kocataş’ın evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği olayla ilgili katil zanlısı H.A. yakalandı. Olaydan önce birlikte alkol alan ikili arasında çıkan tartışma, cinayetle sonuçlandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motokurye Orhan Kocataş'ın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada katil zanlısı yakalandı. Cinayette kullanılan tabanca bir evin yakınındaki mazgalda bulunurken, zanlı ile maktulün olaydan önce birlikte alkol aldıkları ortaya çıktı.

Olay, saat 04.30 sıralarında ilçe merkezi Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silah sesleri üzerine dışarı çıkan yakınları, 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş'ı kanlar içinde yerde bulmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kocataş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için Erbaa İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şahsın H.A. olduğunu tespit etti.

Alkol masasındaki tartışma kanlı bitti

Yapılan araştırmalar sonucunda kan donduran detaylar da gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybeden Orhan Kocataş ile zanlı H.A.'nın olaydan kısa bir süre önce birlikte alkol aldıkları belirlendi. İkili arasında alkol masasında başlayan tartışmanın maktulün evinin önüne kadar taşındığı, burada kavgaya dönüşen olayda H.A.'nın yanındaki tabancayla Kocataş'a kurşun yağdırdığı öğrenildi.

Tabanca mazgalda, zanlı evinde yakalandı

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla zanlı H.A. ikametinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan ve olay yerinde bulunamayan cinayet silahı ise zanlının evinin yakınındaki bir çöp mazgalına atılmış halde bulundu.

Suç dosyası kabarık çıktı

Gözaltına alınan H.A.'nın yapılan sorgulamasında, farklı suçlardan da aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
