Tokat'ta Miras Kavgasında Kanlı Olay: Akrabasını Öldüren Şüpheli Yakalandı

Tokat'ta miras kavgasında akrabasını öldürerek kaçan şüpheli jandarma tarafından boş bir evde yakalandı.

13 Haziran Cuma günü merkeze bağlı Hasanbaba Köyü'nde miras meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitmişti. H. Çelik ile amcasının eşi Saliha Çelik arasında miras nedeniyle yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş; H. Çelik, yanında getirdiği tabancayla Saliha Çelik'i vurarak olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Jandarma Özel Hareket ekipleri kaçan şüpheli H. Çelik'i Hasanbaba köyünde boş evde yakaladı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TOKAT