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Tokat'ta Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah Polat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ta kamyonetle çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçe girişinde, Selman G. yönetimindeki 60 YC 381 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Mahmut D. idaresindeki 60 YD 739 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Abdullah Polat ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla yaralı Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polat, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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