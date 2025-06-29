Tokat'ta Kaza: 3'ü Çocuk 8 Yaralı

Tokat'ta Kaza: 3'ü Çocuk 8 Yaralı
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Tokat'ta Kızıliniş mevkisinde meydana gelen kazada, Konya'dan gelen bir otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazada 3'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tokat'ta meydana gelen kazada 3'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza 08.00 sıralarında Kızıliniş mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Konya'dan Tokat'a seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 42 BBS 900 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki hastanelere sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına döndü. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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