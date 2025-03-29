Tokat'ta Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada ayrı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erbaa-Tokat karayolu ilçe çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan Ordu'ya doğru seyir halinde olan H. T. yönetimindeki 34 VVV 74 plakalı Volkswagen Transporter marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir tuğla fabrikasına girdi. Araçta bulunan A. Y. (49), G. K. T. (43) ve M. K. (11) yaralındı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - TOKAT