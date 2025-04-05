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Tokat'ta Kamyon 10 Metreden Düştü

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Tokat'ta çamura saplanan Mercedes kamyonu, kurtarılmaya çalışılırken 10 metreden düşerek ters devrildi. Olayda yaralanma yaşanmadı.

Çamura saplanan Mercedes kamyonu kurtarmak isteyen sürücü, kamyonu ile 10 metreden düşerek ters döndü

TOKAT - Tokat'ta inşaat alanında çamura saplanan kamyon kontrolden çıkarak 10 metreden düşerek ters döndü.

Kaza sabah saatlerinde Tokat Valiliği yeni hizmet binası inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen sürücü kum yüklü 06 EAA 051 plakalı Mercedes marka kamyonu ile şantiye girişinde çamura saplandı. Birden çamurdan kurtulan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre aşağı düşerek ters döndü. Kasa sırasında bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada yaralanma yaşanmazken olayla

ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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