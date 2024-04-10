Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Tokat'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 8 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken yaralanan 8 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Tokat- Niksar karayolu Yağmurlu Köyü mevkiinde saat 14: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ferhat Çakmak yönetimindeki 60 ADR 167 plakalı otomobil ile Niksar istikametinden Tokat'a doğru karşı istikametten giden Selcen Altay idaresindeki 60 AAP 108 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Nazife Çakmak hayatını kaybetti. Sürücüler ile araçlarda bulunan Naimi Altay, Ebrar Altay, Eslem Altay, Ayşe Altay, Duran Çakmak ve Melisa Çakmak ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 yaralı, ambulansla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Duran Çakmak, Eslem Altay ve Ayşe Altay'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niksar Tokat 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası! Fenerbahçe Olympiakos maçı kadrosu açıklandı mı? Olympiakos maçında hangi isimler forma giyemeyecek? MARKETLER AÇIK MI? Bayramda ŞOK, A101, BİM açık mı? Ramazan Bayramının 1.-2.-3. günü marketler açık mı? Emekliye zam var mı, yok mu? Bakan Şimşek'ten açıklama! 2024 Bayram Mesajları: En Güzel ve Dualı Ramazan Bayramı Mesajları 10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title