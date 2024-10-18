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Tokat'ta Jandarma Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Tokat'ta Jandarma Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı, aranan suçlulara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 12 yıl hapis cezası bulunan ve toplamda 5 ayrı suç kaydı bulunan iki şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği operasyonla aranan iki şüpheliyi yakaladı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçlulukla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Aranan şahısların en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesi, emniyet ve asayişin sağlanması kapsamında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından "Birden kazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 12 yıl ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu" başta olmak üzere 5 ayrı suç kaydı bulunan ve toplamda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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