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Tokat'ta İnşaatta Toprak Kayması: 5 Daire Boşaltıldı

Tokat'ta İnşaatta Toprak Kayması: 5 Daire Boşaltıldı
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Tokat'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşanan toprak kayması sonucu güvenlik önlemleri kapsamında 3 apartmandaki 5 daire boşaltıldı. AFAD ekipleri bölgede zemin etüt çalışmaları yürütürken, doğalgaz da tedbir amaçlı kesildi.

Tokat'ta bir inşaatın temel kazısı esnasında meydana gelen toprak kayması tedirginlik yaşattı. 3 apartmandaki 5 daire tedbir amaçlı boşaltılırken, tehlikenin boyutu dronla havadan görüntülendi.

Süreyya Hoca Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı esnasında yağışların da etkisiyle toprak kayması meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede zemin etüt çalışmalarına başlarken, güvenlik gerekçesiyle 3 apartmandaki 5 daire boşaltıldı. Mahallede tedirginlik yaşatan olay sonrası bölgenin doğalgazı tedbir amaçlı kesildi. Olayın boyutu gün ağardığında ortaya çıkarken, dronla çekilen görüntüler tehlikenin ciddiyetini gözler önüne serdi. Bölgede alınacak önlemlerle ilgili çalışmalar hızlandırıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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