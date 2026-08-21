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Tokat'ta Balkondan Düşen 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Balkondan Düşen 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Tokat'ta bir apartmanın ikinci katındaki balkondan düşen 70 yaşındaki Bahattin Özgür, düşme sırasında başını bahçedeki ağaca çarparak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta bir apartmanın ikinci katından düşerek ağır yaralanan 70 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, kent merkezi Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerinde bulunan Onur Sitesi C Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin balkonunda bulunan Bahattin Özgür (70) henüz bilinmeyen bir nedenle binanın ikinci katından düştü. Yaşlı adam düşme sırasında bahçede bulunan ağaca başını çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özgür, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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