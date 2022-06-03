Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yönden gelen araca çarptı! Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı - Haberler

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yönden gelen araca çarptı! Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı Tokat'ta, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin 5 ve 8 yaşlarındaki çocuklar olduğu öğrenildi. 10 kişinin yaralanmasına sebep olan kaza, saat 19.00 sıralarında Tokat- Sivas karayolu Yatmış mevkisinde meydana geldi. KARŞI YÖNDEN GELEN ARACA ÇARPTI Tokat istikametinden Sivas istikametine seyir halinde olan Emine Çoban (35) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ali Çakar'ın (49) kullandığı otomobille çarpıştı. 10 KİŞİ YARALANDI Kazada araç sürücüleri Çoban ve Çakar'ın yanı sıra otomobillerde yolcu olarak bulunan Güldane Çakar (48), Şükriye Şeker (76), Sıla Yağmur Çakar (19), Mevlide Çoban (66), Suat Çakar (23), Mihriban Çoban (29), Mehmet Emin Çoban (5) ve Ahmet Emin Çoban (8), yaralandı. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - 3. Sayfa Ali Çakar Tokat 3. Sayfa Haberler

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