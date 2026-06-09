Haberler

Tokat'ta genç kadın evinde ölü bulundu: Anne ve iki kız kardeşi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Sibel Akpınar'ın ölümüyle ilgili soruşturmada anne ve iki kız kardeşi, 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde evinde ölü bulunan 25 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne ve iki kız kardeşi, 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, Zile ilçesine bağlı Minare-i Sağır Mahallesi Zafer Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan evden gelen kötü kokular üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sibel Akpınar'ı (25) yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sibel Akpınar'ın babası M.A.'nın yurt dışında inşaat işçisi olarak çalıştığı, genç kadının annesi Y.A. ile kız kardeşleri S.A. ve S.A. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.

İddialara göre psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Sibel Akpınar'ın zaman zaman kendisini odasına kilitlediği öne sürüldü. İlk değerlendirmelere göre genç kadının 10 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayın ardından Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Y.A. ile kız kardeşler S.A. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan anne ve iki kız kardeş, 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan tedbir amaçlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sibel Akpınar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 2 ayrı grup toplantısı: Özgür Özel, TBMM'de konuşuyor

Özel'den kürsüde sürpriz çıkış: Zafer olarak görmüyorum
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesine ailesi kabul etmedi

Yasak aşk iddiasıyla öldürülen Nurgül'ün ailesinden şoke eden karar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Aykut Kocaman, Asensio için kararını verdi

Kocaman'dan Asensio kararı

Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu
Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama bu cuma okullar kapalı! İşte nedeni
Çocuklarını servise götürürken fil saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Sis yüzünden fark etmediği hayvan, 2 çocuk annesi kadını öldürdü
Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı

Termometreler 40 dereceye yaklaştı! Vatandaşlar hastanelik oldu