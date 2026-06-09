Tokat'ta genç kadın evinde ölü bulundu: Anne ve iki kız kardeşi tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesinde evinde ölü bulunan 25 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne ve iki kız kardeşi, 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, Zile ilçesine bağlı Minare-i Sağır Mahallesi Zafer Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan evden gelen kötü kokular üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sibel Akpınar'ı (25) yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sibel Akpınar'ın babası M.A.'nın yurt dışında inşaat işçisi olarak çalıştığı, genç kadının annesi Y.A. ile kız kardeşleri S.A. ve S.A. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.

İddialara göre psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Sibel Akpınar'ın zaman zaman kendisini odasına kilitlediği öne sürüldü. İlk değerlendirmelere göre genç kadının 10 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayın ardından Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Y.A. ile kız kardeşler S.A. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan anne ve iki kız kardeş, 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan tedbir amaçlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sibel Akpınar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı