Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Tokat'ta köy yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza Tokat- Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında meydana geldi. M.G. kontrolündeki otomobil şarampole devrildi. Kazada Rüşan Görel (57), Suzan Görel ve Yeliz İlhan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan L.G. ve E.İ. ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.