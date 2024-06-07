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Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

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Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta köy yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza Tokat- Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında meydana geldi. M.G. kontrolündeki otomobil şarampole devrildi. Kazada Rüşan Görel (57), Suzan Görel ve Yeliz İlhan olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan L.G. ve E.İ. ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi İnceleme Turhal Tokat Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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