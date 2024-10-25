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Tokat'ta Düğünlerdeki Silah Atışlarına Operasyon

Tokat'ta Düğünlerdeki Silah Atışlarına Operasyon
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Tokat'ta jandarma, düğün ve nişanlarda silahla havaya ateş edilmesini önlemek amacıyla düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi.

Tokat'ta jandarma ekipleri, düğün nişan gibi olaylarda silahla havaya ateş edilmesini önlemek amacıyla operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde ruhsatlı ve ruhsatsız çok sayıda tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı; düğün, nişan, asker eğlencesi gibi etkinliklerde silahla havaya ateş edilmesini önlemek amacıyla operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince 38 farklı adreste yapılan aramalarda; 16 adet ruhsatlı ve 8 adet ruhsatsız, çeşitli çap ve ebatlarda toplam 24 adet tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet şarjör, bin 595 adet çeşitli çaplarda mermi ele geçirildi. Aramalar sonucu 38 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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