Tokat'ta Dolu Yağışı Çobanın Zor Anlar Yaşamasına Neden Oldu
Tokat'ın Kızkayası Yaylası'nda aniden başlayan dolu yağışı, hayvanlarını otlatan bir çobanı zor durumda bıraktı. Dolu kısa sürede yaylayı beyaz örtüyle kaplarken, çoban bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Tokat'taki Kızkayası Yaylası'nda aniden başlayan dolu yağışı çevreyi beyaza bürürken, hayvanlarını otlatan çoban zor anlar yaşadı.
Turhal ilçesine bağlı Kızkayası Yaylası'nda bir çoban, küçükbaş hayvanlarını otlatırken aniden başlayan dolu yağışı zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkisini artıran dolu, yaylanın yemyeşil otlarını tamamen beyaz örtüyle kapladı. Şiddetli dolu yağışına yakalanan koyun ve kuzular, birbirlerine sokularak korunmaya çalıştı. Yaşanan anlar, çobanın cep telefonuyla kayda alındı. - TOKAT