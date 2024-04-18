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Tokat'ta deprem sonrası heyelan meydana geldi

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Tokat'ın Sulusaray ilçesi ile Buğdaylı köyü yolunda yaşanan deprem sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan yolu kısmen araç ulaşımına kapattı. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin gerçekleşen heyelanı kayıt altına alırken artçı bir deprem yaşandı. Artçı depremle birlikte yeniden yamaçtan kayalar düştü. Muhabirler bu anları anbean kaydetti.

Tokat'ın Sulusaray ilçesi ile Buğdaylı köyü yolunda yaşanan deprem sonrası heyelan meydana geldi.

Heyelan yolu kısmen araç ulaşımına kapattı. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin gerçekleşen heyelanı kayıt altına alırken artçı bir deprem yaşandı. Artçı depremle birlikte yeniden yamaçtan kayalar düştü. Muhabirler bu anları anbean kaydetti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İhlas Haber Ajansı Sulusaray Deprem Tokat Çevre Yerel Haberler Doğal Afetler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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