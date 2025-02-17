Tokat'ta Çocuklardan Tehlikeli Elektrikli Bisiklet Yolculuğu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 çocuk, aynı elektrikli bisikletle trafikte tehlikeli bir yolculuk yaptı. Kask takmadan hareket eden çocukların bu davranışı, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Tokat'ta 4 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kaydedildi.
Erbaa ilçesi Yunus Emre Mahallesi Gül Konutları civarında 4 çocuk, aynı elektrikli bisiklete binerek hem kendi hem de çevredekilerin güvenliğini riske attı. Kask takmadan trafikte hareket eden çocukların bu tehlikeli davranışı başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa