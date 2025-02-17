Tokat'ta Çocuklardan Tehlikeli Elektrikli Bisiklet Yolculuğu

Tokat'ta 4 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kaydedildi.

Erbaa ilçesi Yunus Emre Mahallesi Gül Konutları civarında 4 çocuk, aynı elektrikli bisiklete binerek hem kendi hem de çevredekilerin güvenliğini riske attı. Kask takmadan trafikte hareket eden çocukların bu tehlikeli davranışı başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - TOKAT