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Tokat'ta Çocuklardan Tehlikeli Elektrikli Bisiklet Yolculuğu

Tokat'ta Çocuklardan Tehlikeli Elektrikli Bisiklet Yolculuğu
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 çocuk, aynı elektrikli bisikletle trafikte tehlikeli bir yolculuk yaptı. Kask takmadan hareket eden çocukların bu davranışı, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Tokat'ta 4 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kaydedildi.

Erbaa ilçesi Yunus Emre Mahallesi Gül Konutları civarında 4 çocuk, aynı elektrikli bisiklete binerek hem kendi hem de çevredekilerin güvenliğini riske attı. Kask takmadan trafikte hareket eden çocukların bu tehlikeli davranışı başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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