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Tokat'ta Cezaevi Firarisi Metamfetaminle Yakalandı

Tokat'ta Cezaevi Firarisi Metamfetaminle Yakalandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde cezaevi firarisi M.G., narkotik ekiplerinin takibi sonucunda aracında 70 gram metamfetamin ile yakalanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Tokat'ta cezaevi firarisi bir kişi, narkotik ekiplerinin takibi sonucu aracında 70 gram metamfetamin ile yakalandı.

Erbaa ilçesine bağlı Madenli köyü nüfusuna kayıtlı ve cezaevi firarisi olan M.G. (50), Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin takibi sonucunda yakayı ele verdi. Aracında 70 gram metamfetamin ile yakalanan M.G. işlemlerinin ardından tekrardan cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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