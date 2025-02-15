Baba, kavga ettiği oğlunu keserle öldürdü

Tokat'ta Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta vahşet yaşandı. Baba N.A. ile 17 yaşındaki oğlu Berat Akbulut arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

OĞLUNU KESERLE ÖLDÜRDÜ

Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, Berat Akbulut'un cansız bedeni ile karşılaştı. Baba N.A.'nın oğlunu keser ile öldürdüğü iddia edildi.

CANİ BABA GÖZALTINDA

Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken baba N.A. gözaltına alındı.