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Amca oğulları arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Amca oğulları arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
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Tokat'ın Pazar ilçesinde amca oğulları arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde amca oğulları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Ocaklı Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çokyaman (76), oğlu L.Ç. (50) ile amca oğlu Y.Ç. (49) ve yanında bulunan arkadaşı M.A.Ş. (31) alacak verecek meselesini görüşmek için biraraya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Mehmet Çokyaman olay yerinde hayatını kaybetti. Silah ve bıçakla yaralanan L.Ç., Y.Ç. ve M.A.Ş. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Y.Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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