Tokat'ta 5 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Tokat'ta 5 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakayı ele verdi.

Tokat'ın Zile ilçesinde belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve ruhsatsız tabanca bulundurma gibi beş ayrı suçtan aranan M.Y. (31), jandarma ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyon sonucu evinde kıskıvrak yakalandı. Jandarma otosuna bindirilen M.Y'nin çevredekilere selam vermesi dikkat çekti. Gözaltına alınan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - TOKAT