Tokat'ta 3 kişinin tabanca ile vurularak öldürülmesi olayı otopsiden sonra netleşecek

Tokat'ta köy muhtarı ve 2 kişi tabanca ile vurulması olayındaki sır perdesinin otopsi işlemleri sonrasında netlik kazanması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tokat merkeze bağlı Eskiköy yaylasında meydana geldi. Yakınlarından haber alamayan köylüler yaylada bulunan ağılın olduğu bölgeye gitti. Bir hafif ticari aracın yanında 3 kişinin hareketsiz olarak yattığını fark eden köylüler jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Köy muhtarı Bahattin Karnak (47), Aydın Karnak (45) ile Halil Kargın (52) öldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemede şahısların yanında 2 adet tabanca ile çok sayıda boş kovan bulundu. İlk bulgulara göre Aydın Karnak'ın diğer 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirildi. Otopsi işlemlerinin ardından olayın netlik kazanması bekleniyor.

Köy sakinlerinden Nail Ağır, muhtarı ile ölen kişinin yakın akraba olduklarını söyledi. Köy halkı olarak olayın şokunu yaşadıklarını belirten Ağır, "Aralarında bizim bildiğimiz kadar bir sorun yoktu. Her gün beraber oturup kalkıyorlardı. Birbirlerini mi vurdu başkası mı vurdu bilemiyoruz. Otopside belli olacak" dedi. - TOKAT