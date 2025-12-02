Haberler

Tokat'ta 112 Görevlisi, Telefonda Yönlendirdiği İlk Yardım ile 1 Aylık Bebeği Kurtardı

Tokat'taki 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli Rabia Aktaş, nefes alamayan 1 aylık bir bebeğin hayatını kurtararak önemli bir başarıya imza attı. Telefondan anneye verdiği talimatlarla paniği kontrol altına alan Aktaş, bebeğin yeniden nefes almasını sağladı.

Tokat 112 görevlisi Rabia Aktaş, telefonda yönlendirdiği ilk yardım adımlarıyla nefes alamayan 1 aylık bebeğin hayatını kurtardı.

Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yabancı cisim aspirasyonu ihbarında, nefes alamayan 1 aylık bebek için sağlık personeli telefonda anneye ilk yardım adımlarını anlatarak bebeğin yeniden nefes almasını sağladı. Hızlı iletişim ve doğru yönlendirme sayesinde bebek hayata tutundu. Aile büyük bir panik yaşamadan süreç başarıyla tamamlandı.

"Anne baba kadar mutlu oldum"

10 yıllık mesleki hayatı boyunca ilk defa helvan yaptığını söyleyen 112 Acul Çağrı Merkezi çalışanı Rabia Aktaş, "Anne panik halindeydi. Anne bebeğini emzirirken bebeğinin soluk borusuna süt kaçmıştı ve bir şekilde yardımcı olmam gerekiyordu anneye. Bir yandan ambulansı yönlendirirken bir yandan da anneye öğrendiğimiz meslek hayatımız boyunca bu talimatları vermek durumundaydım. Ambulansı yönlendirdim. Aileye ambulansı nereden geldiğini söyledim. Daha sonrasında anneye yardımcı olacağımı söyledim. Zaten ben öyle dedikten sonra anne panik halinden çıkıp, normal konuşmaya başladı. Anneye vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hareket etmelerinden dolayı aileye de ayrıca teşekkür ediyorum. Ailede gerçekten bana çok yardımcı oldu. Bebeğine koluna yüzü yere bakacak şekilde alması gerektiğini söyledim. Anne bu söylediğimi yaptı zaten. Sırtından omuzuna doğru elinin içi ile süpürür şekilde vurması gerektiğini söyledim. Anne tamam yapıyorum dedi. Bir kaç saniye sonra da bebeğin ağladığını duydum anne ve baba kadar ben de çok mutlu oldum" dedi. - TOKAT

