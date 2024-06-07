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Muhtarın sır ölümü! Aracında başından vurulmuş halde bulundu

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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyünde muhtarlık yapan Fatih Bütün, aracında başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen Bütün'ün yakınları sinir krizi geçirirken, ekipler soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Sabah saatlerinde Zile Kalesi girişi Boğazkesen mevkiinde bölgeden geçerken araçta başından vurulmuş biri olduğunu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Muhtarın sır ölümü! Aracında başından vurulmuş halde bulundu

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak detaylı bir inceleme başlattı. Olay yerine gelen Bütün'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Olayın sebebiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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