Muhtarın sır ölümü! Aracında başından vurulmuş halde bulundu

Tokat'ın Zile ilçesinde Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Sabah saatlerinde Zile Kalesi girişi Boğazkesen mevkiinde bölgeden geçerken araçta başından vurulmuş biri olduğunu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak detaylı bir inceleme başlattı. Olay yerine gelen Bütün'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Olayın sebebiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.