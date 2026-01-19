Haberler

Başçiftlik kar altında kaldı

Başçiftlik kar altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gerçekleşen yoğun kar yağışı, ilçe genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kara gömülen cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, ilçe merkezi adeta kara gömüldü.

İlçe merkezinde günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Park ve bahçelerde bulunan kamelyalar ise kar altında kalarak neredeyse tamamen görünmez hale geldi. Yoğun kar yağışı günlük yaşamda da aksamalara neden oldu. Karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde ve mahallelerde kar küreme ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu