Tofaş Direğe Çarptı, 2 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde direğe çarpan Tofaş kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçe merkezi D-100 karayolu Erek Caddesi kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre A. T. yönetimindeki 52 AEL 566 plakalı Fiat Tofaş otomobil cadde üzerindeki kavşağı 50 metre geçtikten sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kağıt gibi katlanan otomobilin sürücüsü ile yanındaki S. G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların otomobilden kurtarılma anı cep telefonu ile kaydedildi. - TOKAT