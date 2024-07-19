Tırın çarptığı kazada 2 kızını kaybeden baba yaşananları anlattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın 2 otomobile çarptığı kazada 2 kızını kaybeden, eşi ise hastanede yaşam savaşı veren Şenol Kaya yaşananları anlattı. Kaza anını hatırlayamadığını söyleyen acılı baba, "Yukarıdan gelirken 2 tırı solladığımı hatırlıyorum. Hatta eşim bana çok ağır bir balata kokusu geldiğini söyledi. Tırın da ön tekerinden kıvılcım çıktı ama başka bir şey olmadı. Biz korktuk. 'Bir an önce bunlardan uzaklaşalım. Ne olur ne olmaz dedik' ama aşağıda trafik ışıklarında yakalandık" dedi.

Kaza, geçtiğimiz çarşamba günü D-605 karayolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. Y.Y. idaresindeki 41 APV 561 plakalı damperli tır, trafik ışıklarında bekleyen 38 AFN 983 ve 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan 16 FCH 74 plakalı otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Kaçan sürücü daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Y.Y'nin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miray Kaya (13) ile 7 yaşındaki kız kardeşi Elif, çarşamba günü gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abla kardeşin cenazeleri, dün Kartepe Şirinsulhiye Mahallesi'ndeki Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Şirinsulhiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Hatice Kaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"Bir an önce bunlardan uzaklaşalım dedik ama trafik ışıklarında yakalandık"

Sağlık durumu iyi olan ancak hastanedeki tedavisi devam eden acılı baba Şenol Kaya (48) ise yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirine anlattı. Olay günü ailecek Kandıra Kerpe'de denize girdiklerini söyleyen Kaya, "Biz Kerpe'den saat 16.00 sıralarında dönüş yoluna geçtik. Küçük kızımın yüzünde biraz yanık oluşmuştu. O daha fazla güneşte zarar görmesin diye geç saatlere kalmadan yola çıktık. Saat 17.00 sıralarında Çayırköy'ün oraya geldiğimizi hatırlıyorum. Sola yanaştım. Kırmızı ışık yanıyordu durdum. Sağımdaki araçlar da durdu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Yalnız şunu hatırlıyorum; yukarıdan gelirken 2 tırı solladığımı hatırlıyorum. Hatta eşim bana çok ağır bir balata kokusu geldiğini söyledi. Tırın da ön tekerinden bir kıvılcım çıktı ama başka bir şey olmadı. Biz korktuk. 'Bir an önce bunlardan uzaklaşalım. Ne olur ne olmaz dedik' ama aşağıda trafik ışıklarında yakalandık" dedi.

"Benim 2 canım gitti"

Şenol Kaya, kızlarının cenazesine de katıldığını ifade ederek, "Doktordan izin aldık. Gömdük geldik" diyerek gözyaşı döktü. Duygu dolu anlar yaşayan Kaya, "Şuan için ne yapacağımı bilmiyorum. Kusur kimde bilmiyorum. Jandarmanın ifadesine göre, kamyonun freni patlamış, sürücü aracı sağa yatırmak yerine 'Kurtarırım' düşüncesiyle sola mı kırdı bilemiyorum. Birkaç arabayla beraber aracıma vurmuşlar. Bilemiyorum. Kusur var mı yok mu, nedir ne değildir bilemiyorum. Benim 2 canım gitti. Varsa bir kusur cezasını çeksin. Değişen bir şey olmayacak. Geri gelmeyecekler" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ