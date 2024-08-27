Üye Girişi
Haberler

Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da evinde tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılan genç hastanelik oldu. Genç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da evlerinde tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılan genç ölümden dönerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrecan M.evlerinde sakal tıraşı olurken makinenin şarjı bitti. Genç, elektrikli tıraş makinesini şarja taktı. Tıraş makinesinden çıkan şarj kablosunun ucu ıslak olan lavaboyla temas edince lavaboya dokunan Emrecan M. elektrik akımına kapıldı.

HASTANELİK OLDU

Ölümden dönen Emrecan M. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Samsun 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
27-28 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İzmir Alsancak sahilde cinsel ilişki! (VİDEO) İzmir Alsancak sahilde ilişkiye girenler kim, ne oldu? 27-28 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Ağustos Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 27 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 27 Ağustos Salı Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Vaniköy kaçak villa kimin? Vaniköy kaçak inşaat durduruldu mu, son durum ne? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Ağustos Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Burak Birsen kimdir? NOW Ana haberi kim sunuyor 27 Ağustos? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kartal, Sultanbeyli, Şişli 27-28 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Ceyhan, İmamoğlu 27-28 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Alanya, Manavgat 27-28 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seçuklu, Ereğli, Beyşehir 27-28 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Beydağ 27-28 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Selçuk Tepeli neden yok? Selçuk Tepeli ekranlara ne zaman dönecek NOW HABER? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 27-28 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Gülbin Tosun ne zaman dönecek? Gülbin Tosun istifamı etti (NOW ANA HABER)? Kamu bankaları konut kredisi ne kadar veriyor, şartları nedir? Kamu bankaları konut kredisi düşük faiz oranı kaç? BUSKİ Bursa su kesintisi: Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi 27-28 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bursa'da sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! Çubuk, Yenimahalle, Gölbaşı 27-28 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
title