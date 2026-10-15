Tiran'da öğrenci eyleminde Eğitim Bakanlığı binası kısmen yandı, 51 polis yaralandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün 14 saat süren şiddetli öğrenci protestolarında Eğitim Bakanlığı binasının bir bölümü ateşe verilirken, Başbakanlık Ofisi, Maliye ve İçişleri bakanlıkları ile çevredeki birçok işletmeye de saldırı düzenlendi. 51 polis yaralandı ve 65 gösterici gözaltına alındı.

Arnavutluk'ta dün tüm gün süren ve polisin "14 saat boyunca saldırılara maruz kaldığını" duyurduğu şiddetli protestoların bilançosu ağır oldu. Öğrencilerin üniversitelerdeki şartlar, öğrenim ücretleri ve yolsuzluk nedeniyle gerçekleştirdiği şiddetli protestoların yaşandığı başkent Tiran'da binalar zarar gördü, yangınlar çıktı. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Lise ve üniversitelerde derslerini boykot eden binlerce öğrencinin sokağa dökülmesiyle başlayan protestoda gerginlik, göstericilerin taş ve yanıcı maddeler atmaya başlamasıyla tırmandı. Tiran'da kamuya ve özel şirketlere ait bina ve ofislerin tahrip edildiği ve ateşe verildiği gösteriler, yolsuzluk suçlamaları ile karşı karşıya olan Başbakan Edi Rama hükümetine yönelik tepkinin en şiddetli dışavurumu oldu. Eğitim Bakanlığı binasının bir bölümü ateşe verilirken, Başbakanlık Ofisi, Maliye ve İçişleri bakanlıkları ile çevredeki birçok işletmeye de saldırı düzenlendi. Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Albana Koçiu, göstericilere itidal, kendine hakim olma ve olgunluk çağrısı yaparak, "Arnavutluk'un değişmek için yanması gerekmediğini" söyledi. Arnavutluk polisi, şiddet olaylarıyla öne çıkan protestolarda 51 polis memurunun yaralandığını ve polise, kamu kurumlarına ve özel mülklere saldırılara karıştıklarından şüphelenilen 65 göstericinin sorgulanmak ve haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alındığını duyurdu. Polis memurlarının gösteri boyunca 14 saati aşkın süre tekrarlanan saldırılara maruz kaldığı ve maskeli göstericilerin polise taşlar, sert cisimler ve molotof kokteylleri fırlattıkları kaydedildi.

Polis merkezine saldırı

Polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı gece saatlerinde bazı göstericiler 2 No'lu Polis Merkezinin camlarını kırdı ve polis merkezine girdi. Göstericilerden bazıları, polis merkezinin bahçesinde ateş yaktı. Polisin müdahalesinin ardından göstericiler dağıtılırken, bazı göstericiler gözaltına alındı. Tiran'daki 3 No'lu Polis Merkezi'nde ise muhalefetteki Demokratik Parti (PD) milletvekilleri ve polis güçleri arasında arbede yaşandı. Olay, milletvekillerinin polis şiddetine maruz kaldığını söyledikleri öğrencilerle görüşmesine izin verilmemesi sonucunda yaşandı.

Ana muhalefet partisi lideri, Rama'yı istifaya çağırdı

İki günü geride bırakan şiddetli protestolar nedeniyle ana muhalefet partisi PD lideri Sali Berisha, Başbakan Edi Rama'yı istifaya çağırdı. PD milletvekillerinin öğrencilere destek vermesinin doğru olduğunu ifade eden Berisha, "Bu öğrencilere tüm gücümüzle destek olacağız. Rama yalnız öğrencilerle değil, tüm muhalefetle, bütün vatandaşlarla karşı karşıya kalacak. Öğrencileri yalnız bırakmayacağız" dedi. Berisha, "Derhal istifasını talep ediyorum. Arnavutları, Rama ve hükümetinin gitmesi için öğrencilere tüm güçleriyle destek vermeye çağırıyorum" dedi. Muhalif lider, "Bu bardağın dolup taştığı noktada başlayan bir protesto. Arnavutlar, dört aydır protesto halinde. Ancak öğrenci protestosu artık sabrın taştığı noktadır. Artık daha fazlasını kadıracak yer yok" ifadelerini kullandı.

Rama, Avrupa Koleji binasının tahrip edilmesine tepki gösterdi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, protestolar sırasında Avrupa Koleji binasının tahrip edilmesini eleştirdi. Camları kırılan ve yanan ofisi ziyaret ederek sosyal medya hesabından görüntüler paylaşan Rama, "Düne kadar burası Tiran'da Avrupalı liderlerle birlikte kurduğumuz birleşik Avrupa'nın okulu Avrupa Koleji'nin bir ofisiydi. Bugün ise burası öğrencilere ait olmayan ve öğrencilere ait olmayacak ellerin geride bıraktığı bir harabeden ibaret" ifadelerini kullandı. Başbakan Rama, yıkımın arkasında muhalefetin bulunduğunu öne sürerek sorumluların Arnavutluk'un ilerleyişini baltalamaya çalıştığını söyledi. Rama, "Bunlar, Arnavutluk her ayağa kalmaya çalıştığında onu aşağı itmeye çalışan ellerdir" dedi. Arnavut lider, muhalefeti şiddet kullanarak ülkeyi geriye sürüklemekle suçladı.

Öğrenci protestoları

Arnavutluk'taki şiddetli öğrenci protestoları, ülkenin ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı bir lüks turizm projesi nedeniyle aylardır devam eden protesto gösterileriyle sarsıldığı ve Başbakan Edi Rama'ya yönelik itiraz seslerinin sokağa taştığı bir dönemde geldi. Gösteriler ayrıca 2027 sonuna kadar AB'ye katılım sürecinde tüm müzakere fasıllarını kapatmayı hedefleyen ülkenin bir müzakere faslını daha kapattığı hafta içinde, AB'nin polisin göstericilere ve gazetecilere karşı aşırı güç kullandığı iddialarının soruşturulmasını talep etmesine neden oldu.

Gösterilerin bugün de öğretim üyelerinin de desteğiyle devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı