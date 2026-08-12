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Pamukova'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Pamukova'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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D-650 kara yolu Mekece mevkiinde kontrolden çıkan hafriyat tırı akaryakıt istasyonunun duvarına ve orta refüje çarptı. Kazada yolcu Tunahan Aygün (21) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü S.Y. yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tırın akaryakıt istasyonunun duvarına ve ardından orta refüje çarpması neticesinde meydana gelen kazada, araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

D-650 kara yolu Mekece mevkiinde meydana gelen olayda, S.Y. (26) idaresindeki 54 BB 609 çekici plakalı hafriyat tırı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan tır, ardından orta refüje çarparak durabildi. Kazada tırda yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Tunahan Aygün olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü S.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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