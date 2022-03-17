Tırın açık kalan dorsesi üst geçide çarpıp asılı kaldı

Yalova'nın Süleyman Bey Mahallesi Yalı Caddesi Dörtyol mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Yalova istikametine seyir halinde olan Mahmut Güngören yönetimindeki 77 ABR 419 plakalı tırın açık kalan dorsesi, üst geçide çarptı.

TIRIN KAFASI AYRILDI

Dorse üst geçitte asılı kalırken, çarpmanın şiddetiyle yerinden kopan çekici kısmı ise seyir halinde olan 34 BUZ 152 plakalı banka para nakil aracına çarptı. Tırın çekicisi ardından Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesine girdi.

TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Mahmut Güngören'in tedavisi ambulansta yapılırken, banka para nakil aracında bulunan A.D. ile N.K. ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.